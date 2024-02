Lichaam gevonden in water bij IJplein

In het water van het IJ, ter hoogte van het IJplein, is vanochtend een lichaam aangetroffen. De politie is op dit moment nog bezig om het lichaam uit het water te halen.

Zojuist is een overleden persoon aangetroffen in het water bij het IJplein in Amsterdam-Noord. De politie doet onderzoek naar de identiteit van deze persoon en de toedracht.

Het lichaam werd ontdekt door een medewerker van het GVB, in de buurt van de aanmeerplek aan het IJplein. De identiteit is nog niet bekend bij de politie. Wanneer het lichaam is geborgen, wordt onderzocht of de persoon door een misdrijf om het leven is gekomen.

Naast de aanmeerplek staan er nu meerdere voertuigen en tenten van de politie. Reizigers kunnen nog wel de pont van en naar IJplein nemen, maar op dit moment vaart er één boot minder.