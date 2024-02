Robbie Williams naar Amsterdam voor tentoonstelling Moco Museum

Robbie Williams komt naar Amsterdam voor de opening van zijn eigen tentoonstelling in het Moco Museum. Het is voor het eerst dat kunst van de wereldberoemde zanger in een museum te zien is.

De tentoonstelling, die op 7 maart opent, werd eerder vandaag aangekondigd door Moco. Een woordvoerder bevestigt dat Williams zelf ook bij de opening aanwezig is.

De inmiddels 50-jarige Brit werd begin jaren 90 bekend als zanger in de boyband Take That Later bouwde hij een succesvolle solocarrière op. In Nederland scoorde hij hits met nummers als Angels en Feel.

Minder bekend zijn Williams kunstwerken, die de zanger al sinds zijn tijd bij Take That maakt. Naar eigen zeggen begon hij ermee omdat hij een manier zocht om om te gaan met zijn 'innerlijke demonen', in een tijd dat hij probeerde af te kicken van drank en drugs.

Een dag na de opening is het werk van Robbie Williams voor het grote publiek te zien. De tentoonstelling duurt tot 8 juli.