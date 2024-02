Workshop leeuwendans, Frans Hals in het Rijks en de heropening van de Shelter

Het jaar van de Draak werd goed ingeluid met een Leeuwendans in het Wereldmuseum. Kinderen volgen een workshop in de ruimtes van de tentoonstelling Sabi Suriname. De Leeuwendans is een oude Chinese traditie, die ook thuishoort in de Surinaamse cultuur. Uiteraard bestaat deze aflevering uit meer cultuur: de tentoonstelling Frans Hals is vanaf vandaag te bezoeken in het Rijks.

Het Jaar van de Draak inluiden met een Leeuwendans In de ruimtes van de tentoonstelling Sabi Suriname in het Wereldmuseum konden kinderen een workshop Leeuwendans volgen tijdens Chinees Nieuwjaar. ''Bij Sabi Suriname vieren we Surinaamse vieringen, dus alle feesten die in Suriname gevierd worden, onder meer Chinees Nieuwjaar,'' vertelt Mohammad Babazadeh, theaterregisseur Tropenmuseum. Leeuwendanser Manlung Tang en zijn team wisten een groep kinderen te enthousiasmeren om mee te doen. Ze keken eerst aarzelend toe, maar zodra de trommel begon, kwam er veel energie in de zaal.

Het team en de kinderen in het Wereldmuseum - AT5

De Leeuwendans is een oude traditie tijdens Chinees Nieuwjaar en het brengt geluk en voorspoed. ''De laatste twintig jaar merk ik dat mensen zoeken naar het Chinese Nieuwjaar, omdat men weet dat Chinezen het Nieuwjaar op een ander moment vieren'', vertelt Manlung Tang. Dit jaar is het jaar van de Draak, Manlung: ''Dat staat voor innovatie, kracht, moed en veel leiderschap''.

Bijna 50 werken van Frans Hals in het Rijksmuseum Na Rembrandt en Vermeer is het nu tijd voor een tentoonstelling van Frans Hals in het Rijksmuseum. "Wat we zien is dat de algemene bezoeker de naam Frans Hals niet meteen herkent. En Rembrandt en Vermeer wel. We willen heel graag laten zien dat Hals een groot en internationaal podium verdient", vertelt Tamar Van Riessen, conservator van de tentoonstelling. Het Rijksmuseum organiseert de tentoonstelling samen met de National Gallery London, de Gemäldegalerie in Berlijn en het Frans Hals Museum in Haarlem. De lachende cavalier was vanaf 1870 te zien in de National Gallery in London, maar dankzij een historisch besluit is het schilderij nu te zien in het Rijksmuseum. "Het is ontzettend uniek dat we zo'n bijzonder en vroeg portret van Hals mogen tonen", aldus van Riessen.

De zaal waar het schuttersstuk Feestmaal van de officieren van de Sint-Jorisschutterij hangt - AT5

Hals staat bekend om zijn levendige manier van schilderen, waarbij hij een losse penseelstreek gebruikte. Hij was een van de weinige schilders die lachende mensen vastlegde. In de 17de eeuw was hij dan ook baanbrekend door zijn originele stijl en techniek. Frans Hals werd geboren in Antwerpen en bracht zijn leven door in Haarlem. Hij portretteerde Haarlemmers, maar ook Amsterdammers, wat zeer uitzonderlijk was voor die tijd. "Hij werd in 1633 gevraagd om de schutters uit Amsterdam te portretteren. Dat was superbijzonder, omdat het eigenlijk 'not done' was om buiten je stad een schilder aan te trekken", vertelt Van Riessen. De tentoonstelling is vanaf vandaag tot 9 juni 2024 te zien.

Heropening van de Shelter Nieuwe verlichting, een extra zaal, maar vooral een nieuw programma voor nieuw, lokaal talent. Nachtclub Shelter in de A'dam Toren is vrijdagavond, na een grondige verbouwing, heropend. De club hoopt met de veranderingen weer meer Amsterdammers aan te spreken. De manager van de club, Zep Fransen, gaf net voor de opening alvast een rondleiding aan AT5. Met de heropening introduceert Shelter een bredere en diverse programmering, van de vertrouwde (minimal) housesound tot trance, afro house, italo disco en techno. Twee broers, Jam en Jali van der Valk, nemen de programmering op zich: "Door middel van een tweede zaal willen wij de kans geven aan jonge opkomende artiesten met grote artiesten in de zaal te laten staan." Door het betrekken van een deel van de parkeergarage onder de A'dam Toren is er meer ruimte in de club. Er is zelfs een extra zaal bijgekomen. "We waren gelimiteerd aan één zaal", vertelt Zep, "wat ons heel erg beperkte in de muziekstijlen die we programmeerden. Mensen kunnen nu veel meer op avontuur in de club, veel meer dansen." En bovendien "is het gewoon een sexy zaaltje", aldus Zep.