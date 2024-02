Knotsgekke slotfase levert Ajax resultaat op tegen Bodø/Glimt in Conference League

Ajax heeft in de absolute slotfase de wedstrijd tegen Bodø/Glimt een gelijkspel uit het vuur gesleept. Dankzij een benutte strafschop van Branco van den Boomen en een fraai wippertje van Steven Berghuis, werd het in de Johan Cruijff Arena 2-2. Daarmee heeft Ajax een goede uitgangspositie voor de return volgende week in Noorwegen.

Bij Ajax keerde Devyne Rensch terug in de basis. Branco van den Boomen en Julian Rijkhoff zaten op de bank en zagen dat hun ploeg in de openingsfase de betere ploeg was. In het eerste kwartier was Chuba Akpom dichtbij de openingstreffer. Hij schoot de bal vanaf de rand van de zestien via een hand van de keeper tegen de lat.

Open huis

Toch werd Ajax verrast door Bodø/Glimt. Posititioneel was de ploeg van trainer John van 't Schip helemaal uit balans, waar de Noren van profiteerden. Albert Grønbæk schoot in de 17e minuut raak in de korte hoek: 0-1. Ajax had moeite om door de hechte defensie van de bezoekers heen te voetballen en probeerde het voornamelijk met schoten van afstand. Akpom, Kenneth Taylor en Jordan Henderson namen het doel onder vuur, maar zagen hun pogingen gered worden over mis gaan.

Devyne Rensch, die net terug was van een blessure, werd in de rust gewisseld voor Borna Sosa. De nieuwe linksback werd veelvuldig gezocht en van zijn voet kwamen dan ook een aantal voorzetten. Steven Berghuis kreeg daaruit nog een mogelijkheid, maar hij krulde de bal naast. Chuba Akpom leek een grote kans te krijgen, maar hielp het om zeep door zijn tegenstander uit te willen kappen.

Geklungel

Aan de andere kant viel de 0-2 in de 64e minuut. Tristan Gooijer verspeelde knullig de bal achterin. De Noren namen over en de bal belandde voor de voeten van Albert Grønbæk, die koelbloedig de voorsprong verdubbelde met een geplaatste bal in de hoek. Ajax slaagde er vervolgens maar moeilijk in om het doel van Bodø/Glimt onder vuur te nemen.

Brobbey had nog de kans op de aansluitingstreffer, maar zijn kopbal ging naast. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd kreeg Brobbey wel een strafschop. Hij werd naar de grond gewerkt door Bjortuft, die met rood moest vertrekken. Invaller Branco van den Boomen wist wel raad met de penalty en schoot de aansluitingstreffer binnen: 1-2.

Volgende week donderdag speelt Ajax de return in Noorwegen. Aanstaande zondag krijgt het eerst nog NEC op bezoek in de Johan Cruijff Arena.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Hato, Rensch (Sosa/46); Henderson, Taylor (Van den Boomen/71), Hlynsson; Berghuis, Brobbey, Akpom (Forbs/63)