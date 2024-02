Geloof het of niet, Kale & Kokkie raken Ajax-moe: "Er is weer crisis als je zondag verliest"

Het is een grauwe, grijze dag in Amsterdam. Ook bij Kale & Kokkie overheerst het chagrijn, en dat heeft alles te maken met de wedstrijd van donderdagavond tegen Bodø/Glimt. Berghuis stuurde met een subtiel lobje Ajax op het laatste moment weg van de afgrond, maar verder was het weer behoorlijk slecht. Geloof het of niet, er is sprake van een soort Ajax-moeheid bij de twee oer-fans. Dit weekeinde wacht de thuiswedstrijd tegen NEC. "Laat Taylor een tijdje op de bank zitten."