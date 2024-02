Herdenking op de Dam na dood Russische oppositieleider Navalny: "Ben er misselijk van"

Met bloemen, foto's en protestborden wordt vanmiddag op de Dam opnieuw stil gestaan bij de dood van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Er zijn enkele honderden mensen aanwezig. "Vandaag zijn we aan het rouwen, maar we moeten blijven vechten voor vrijheid in ons land."

Op de borden die zijn meegenomen staat bijvoorbeeld 'murdered in slow motion', 'Putin is a killer' en 'we love you forever'. Er zijn veel Russen aanwezig, er wordt gezongen en er worden kaarsen aangestoken. Sommige sprekers hebben tranen in hun ogen en aanwezigen omarmen elkaar. Ook hielden de demonstranten een minuut stilte.

"We zijn ontzettend kwaad en verdrietig", zegt een man die met zijn gezin naar de Dam is gekomen. "Ik heb mijn zoontje vanochtend uitgelegd wat is er gebeurd. Het minste wat we kunnen doen is laten zien dat we er staan." Een ander zegt veel steun te halen uit de grote opkomst, maar een gevoel van verdriet overheerst. "Ze hebben onze hoop afgenomen."

Onder de aanwezigen zijn vooral veel Russen. Dat valt een Nederlandse man ook op. "Ik hoop dat de Nederlanders zich wel verzamelen bij belangrijke gebeurtenissen in de wereld. Voor de vrijheid."

Gisteravond vond er een soortgelijke demonstratie plaats op de Dam. Navalny gold als een van de belangrijkste tegenstanders van president Vladimir Poetin. Hij is verschillende keren opgepakt en er werd ook geprobeerd om hem te vergiftigen. Hij zat al jaren vast en de laatste maanden in een strafkolonie op een onherbergzame plek in Rusland.

Gisteren maakte Rusland bekend dat hij is overleden. Het land beweert dat hij tijdens een wandeling onwel werd, maar die verklaring wordt door weinig mensen geloofd.