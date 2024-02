Boorwerkzaamheden op IJdoornlaan: "Er is altijd wat gaande in Amsterdam"

Deze week zijn op de IJdoornlaan de boorwerkzaamheden gestart voor het verleggen van kabels en leidingen. Dit alles om de toekomstige woonwijk Elzenhagen Zuid aan te sluiten op elektriciteit en internet. Projectleider Kevin Lazaroms vertelt de makers van het AT5-programma Het Verkeer alles over het boorproces.

AT5

De werkzaamheden worden uitgevoerd voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Elzenhagen Zuid. In 2020 is het bestemmingsplan Elzenhagen Zuid vastgesteld en de ontwikkeling zal waarschijnlijk tot 2028 duren. En dat de wijk verandert, kan een buurtbewoner beamen: "Ik heb dit hele stuk in de afgelopen vier, vijf jaar zien veranderen. Vroeger stond daar alleen dat bruine gebouw. Maar het is nu echt uitgedijd. Gekkenwerk." Maar ook dit project brengt weer uitdagingen met zich mee, want om de wijk aan te sluiten op elektriciteit en internet moet onder het kanaal worden doorgeboord. "Wij boren hier vanaf het Boven IJ ziekenhuis en dan komen wij 300 meter verderop weer boven ter hoogte van de Terwortweg", vertelt projectleider Lazaroms.

AT5

"Hier zie je dus de boorstang de grond in gaan", vertelt Lazaroms. De boorstang wordt omringd door een grijsachtige substantie. En die is er niet voor niks, vertelt de projectleider: "Dat is de bentoniet. Bentoniet is een natuurlijk kleiproduct en zorgt ervoor dat de tunnel blijft staan." En dat is maar goed ook. "Op het moment dat je daar niks voor in de plaats zou brengen, dan stort de tunnel in."

"Ik was echt heel erg geschrokken", vertelt een verbaasde fietser over het boren. Een ander merkt nog op: "Het is wel vervelend voor voetgangers, want je kan er niet langs." Een andere bewoonster is positief: "Er is altijd wat gaande in Amsterdam. Dat het zich ontwikkelt, en verandert, daar ben ik alleen maar blij mee."

Gevolgen voor het verkeer "Er is een omleiding ingesteld voor de fietsers en voetgangers, een relatief kleine omleiding parallel aan het huidige fietspad. Fietsers die onder de IJdoornlaan doorfietsen moeten nu afstappen om bij het ziekenhuis te komen. Na 1 maart zal het fietspad weer opengaan voor al het verkeer", vertelt Lazaroms.