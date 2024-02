Fotoboek over drillrapscene, jong talent in FOAM en voorstelling over een gebroken jeugd

Het leven van Moraya Lopez begon er mee: een valse start. Nu vernoemt de 25-jarige zangeres er een theatershow naar. Over haar (heftige) ervaringen binnen de jeugdzorg. Maar ook veel jong en oud(er) fotografietalent in deze aflevering. Bij een fotowedstrijd van FOAM zijn er ruim 47 duizend foto's bekeken, gemaakt door 2500 fotografen. De twintig gekozen fotografen, afkomstig uit de hele wereld, laten hun werk zien tijdens Foam Talent 2024-2025, die vandaag opent. Tot slot spreken we Erik van Cuyk, die een fotoboek heeft gemaakt over de drillrapscene in Zuid-Londen.

Valse Start Valse Start, na een jeugd vol zorg. Dat is de titel van de theatershow van Moraya Lopez. Deze zondag, 25 februari, staat ze op het podium in De Kleine Komedie. Maandenlang heeft ze ernaartoe gewerkt. Met Valse Start wil Moraya haar persoonlijke verhaal vertellen en de stem van het kind laten horen. ''Valse Start gaat over hoe het is om onveilig op te groeien en daarna in de jeugdzorg terecht te komen. En vooral ook de impact van een valse start op latere leeftijd. Het heeft gewoon een grote impact, het is onveilig begonnen en het zit gewoon nog in je'', vertelt Moraya.

Moraya bij de try-out - AT5

Ze gaf haar verhaal eerst vorm in liedjes en maakte een muziekalbum dat ook Valse Start heet. ''Van dat album wilde ik de dingen die ik nog niet echt heb verteld vormgeven'', aldus Moraya. Ze hoopt met Valse Start een verandering teweeg te brengen in de jeugdzorg en anderen te inspireren. ''Lieve jij, blijf alsjeblieft in jezelf geloven, je bent het echt waard. Er wordt van je gehouden. Jij bent de meest belangrijke persoon in jouw verhaal, dus geef niet op'', aldus Moraya.

Foam Talent Donderdag 22 februari opende FOAM Foam Talent 2024-2025, de tentoonstelling met werk uit een fotowedstrijd die het FOAM één keer in de twee jaar organiseert. Twintig jonge fotografen van over de hele wereld krijgen een podium in deze tentoonstelling. ''Dit jaar hebben er meer dan 2500 fotografen werk ingestuurd, 47 duizend foto's heeft ons team bekeken en daar hebben we de twintig beste van uitgekozen'', vertelt Karin van Geelst, directeur van FOAM. In de tentoonstelling komt het thema identiteit terug in de werken van de fotografen. Maryam Touzani, een van de talenten, is in haar werk op zoek naar haar achtergrond, naar haar roots die in Marokko liggen en naar haar Nederlandse identiteit. ''Het hele project is een soort ''visual diary'' geworden om de twee werelden te laten zien'', vertelt Touzani. Foam Talent 2024-2025 is vanaf vandaag te zien tot 22 mei dit jaar.

Quote "Google Zuid- Londen maar eens. Je krijgt dan al vrij snel termen als 'knife crime' of 'bendegeweld'" Erik van Cuyk, fotograaf

Fotoboek I Don't Fold Under Pressure Fotograaf Erik van Cuyk reisde af naar Zuid-Londen en legde daar het straatlandschap vast vanuit het perspectief van jongeren. Dit deed hij in wijken als Peckham, Brixton en Woolwich. Hij koos expliciet voor deze locaties, omdat ze bekend staan om het bendegeweld: "Google het maar eens, je krijgt al vrij snel termen als 'knife crime' en 'bendegeweld'. Ik dacht bij mezelf, daar wil ik meer van weten." Erik portretteerde ruim dertig jongeren in zijn boek. Door zijn directe manier van werken wist hij de jongeren te overtuigen om op de foto te gaan. ''Ik vertel altijd zo snel mogelijk wat ik doe, wat mijn plan is'', licht Erik toe. Van de beelden heeft hij een fotoboek gemaakt, met de titel 'I Don't Fold Under Pressure'.

Jongeren in Zuid-Londen Erik van Cuyk

Het straatlandschap in Zuid-Londen Erik van Cuyk

