Weg met de pil: natuurlijke anticonceptie wint terrein in de stad

Vrouwen in de stad zijn steeds vaker geïnteresseerd in natuurlijke anticonceptie. Dat zegt het Centrum voor Seksuele Gezondheid van de GGD. Volgens arts Florentien Hinsenveld is het goed dat er meer aandacht komt voor de wensen en behoeften van vrouwen, maar kleven er ook risico's aan de trend: "Het is niet zo betrouwbaar als andere anticonceptie."

AT5

Eerder al deze winter kwam expertisecentrum Rutgers met landelijke cijfers naar buiten, waaruit blijkt dat het percentage vrouwen dat geen anticonceptiemiddel tijdens de seks gebruikt in de afgelopen vijf jaar opliep van ruim 33 naar meer dan 41 procent. Ook bij de GGD hebben ze de trend dus opgemerkt. Hinsenveld vermoedt dat er twee oorzaken voor de gestegen interesse zijn. Ten eerste is er een groeiende bewustwording over bijwerkingen van anticonceptie, waar sommige vrouwen last van hebben. En ook de veranderende tijdgeest speelt een rol, vertelt Hinsenveld: "Vrouwen willen steeds bewuster leven en meer natuurlijke producten gebruiken."

Quote "Vrouwen willen steeds bewuster leven en meer natuurlijke producten gebruiken." Florentien Hinsenveld - arts seksuele gezondheid

Dat laatste gold ook voor Luna Java, die zwanger raakte ondanks haar hormoonspiraal en uiteindelijk een miskraam kreeg. "Ik had zoiets van, die spiraal moet uit mijn lichaam. Ik wilde het natuurlijk gaan doen voortaan." Cervixslijm Java verdiepte zich in het onderwerp en ging samen met haar partner een cursus volgen bij Guénaëlle de Graaf in Noord. Tijdens deze vierdelige cursus leert De Graaf vrouwen hun vruchtbaarheidscyclus te begrijpen. Ook zij merkt een toename in belangstelling bij vrouwen: "Vrouwen zijn begonnen met het slikken van de pil vanaf het moment dat ze zijn gaan menstrueren, en hebben nog nooit een natuurlijk cyclus gehad. Nu zijn ze eind twintig en vragen ze zich af hoe het eigenlijk werkt", vertelt De Graaf. In de methode van De Graaf staan lichamelijke factoren centraal, waaronder het meten van de lichaamstemperatuur en cervixslijm. "Cervixslijm is afscheiding van de baarmoederhals, dat kun je uitwendig waarnemen. Hoe beter de kwaliteit is, hoe beter de zaadcellen overleven in het vrouwelijk lichaam", vertelt De Graaf.

AT5

Betrouwbaarheid Volgens Hinsenveld is het goed dat er meer aandacht is voor het vrouwelijk lichaam. Toch heeft ze ook zorgen: "Het is goed dat er aandacht is voor wensen en behoeften van vrouwen. Aan de andere kant vinden we wel dat vrouwen goed geïnformeerd moeten worden over de betrouwbaarheid." Zo zijn natuurlijke methodes minder betrouwbaar dan anticonceptie, aldus Hinsenveld. Ook maken veel vrouwen gebruik van apps die helpen hun vruchtbare dagen bij te houden. Volgens de arts zijn deze echter niet allemaal even nauwkeurig. De Graaf begrijpt die zorgen wel. "Er zijn inderdaad apps die alleen uitgaan van bijvoorbeeld de temperatuur. Die zijn niet betrouwbaar genoeg. Bovendien ontbreekt daarbij ook de kennis van waarom je wel of niet iets doet", vertelt De Graaf. De methode die zij vrouwen aanleert, vergt dan ook een bepaalde wil en discipline, vertelt ze. "Het heeft inderdaad meer gebruiksaanwijzing nodig dan met de pil, maar het is goed te doen voor vrouwen die geïnteresseerd zijn en het graag willen leren."