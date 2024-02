OBA Live nl OBA Live: de Gijzeling, exen en de Diversity Sport Awards

Deze week bij OBA Live hebben we weer drie talentvolle Amsterdammers aan tafel. We praten met onderzoeksjournalist Roos Gerritsen over haar documentaire De Gijzeling in de Apple Store, we spreken museumdirecteur Ellis Kat over haar nieuwe tentoonstelling en Boutaina Afallah schuift als medeorganisator aan om te vertellen over de eerste editie van de Diversity Sport Awards.

Aangrijpende documentaire De Gijzeling in de Apple Store Het is inmiddels twee jaar geleden dat de gijzeling in de Apple Store plaatsvond. Onderzoeksjournalist Roos Gerritsen maakte een documentaire over dit voorval en kreeg daarbij toegang tot nog niet eerder vertoond materiaal van de gijzeling. Hoe was het voor haar om deze documentaire te maken? Roos vertelt dat haar perspectief op de gijzelnemer veranderde tijdens het maakproces: "Door de bodycam van de gijzelnemer kon ik heel dichtbij komen. Je bent letterlijk in de winkel door de bodycam en zo krijg je de menselijke kant van de gijzelnemer te zien."

Vijf exen gingen een mooi experiment aan Museumdirecteur en curator Ellis Kat vertelt over haar nieuwe tentoonstelling in Nieuw Dakota op de NDSM-werf It's not you, it's me, waarbij exen gezamenlijk kunst hebben gemaakt over hun gebroken harten. Deze expositie was een intense uitdaging, zo vertelt Ellis: “Kunst is een manier om je hart bloot te leggen, deze expositie heeft het nog kwetsbaarder gemaakt." Door dit project konden de kunstenaars reflecteren op hun relatie en zo op gelijke voet eindigen.

Onderbelichte sporters in het zonnetje zetten Gisteravond vonden de Diversity Sport Awards plaats in het Concertgebouw. Dit gala staat in het teken van inclusiviteit en diversiteit in sport. Dit jaar was het thema “sporten met een beperking”. Mede-organisator Boutaina Afallah vertelt over het gedachtengoed achter de Awards: “Het viel me op dat kinderen met een bi -culturele achtergrond niet dezelfde kans kregen, daarom is de Diversity Sport Awards in het leven geroepen. Het is ontstaan uit de droom van mijn vader, het is mooi dat hij nu samen met zijn dochters het heeft kunnen realiseren."

Quote “Het viel me op dat kinderen met een bi -culturele achtergrond niet dezelfde kans kregen, daarom is de diversity sport awards in het leven geroepen." Boutaina Afallah - mede-organisator Diversity Sport Awards

