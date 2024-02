Meer dan 300 aanhoudingen bij tweede blokkade A10 Zuid

Die 31 betogers deden dat bij de oprit ter hoogte van de Henk Sneevlietweg. Ze blokkeerden daar een deel van de weg waardoor het verkeer niet of nauwelijks door kon rijden. Daardoor werd het voor de demonstranten die bij het voormalig ING-kantoor stonden, makkelijker om de weg te betreden.

Ingrijpen

Die groep demonstranten wist het uiteindelijk twee uur vol te houden op de A10. Om iets voor 13.00 uur, ongeveer een uur nadat de eerste betogers de weg op waren gelopen, liet burgemeester Halsema weten dat de demonstratie zou worden ontbonden.

De politie greep vervolgens in door demonstranten één voor één mee te nemen. Op de snelweg werden er 295 demonstranten aangehouden. Er waren een stuk meer activisten op de weg, maar omdat een deel van hen besloot om uit zichzelf de weg te verlaten, werd niet iedereen meegenomen.

De demonstranten worden met lijnbussen naar sporthal de Weeren in Noord vervoerd, waar ze mogen uitstappen. De A10 Zuid was rond 14.15 uur nagenoeg leeg. Een uur later werd de weg vrijgegeven.

Cellencomplex

De 31 andere demonstranten zijn naar het cellencomplex Meer en Vaart gebracht. Volgens de politie zijn zij verantwoordelijk voor het veroorzaken van de blokkade. Ze blijven vastzitten totdat de recherche ze verhoort. Daarna besluit het OM of ze langer vast blijven zitten. Op die plek staan nu ook meerdere opleggers met gehuurde auto's, die door de demonstranten werden gebruikt om de weg te blokkeren.