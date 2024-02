Extinction Rebellion blokkeert voor de tweede keer de A10, Moraya maakt voorstelling over haar leven in de jeugdzorg en herdenking Februaristaking in Nieuw-West afgeblazen vanwege oproep voor Palestinademonstratie. Dat en meer in het AT5 Nieuws van zaterdag 24 februari, gepresenteerd door Lotte Rigter.