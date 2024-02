Vanaf vandaag twaalf dagen lang minder treinen naar Schiphol

Vanaf vandaag zullen er, vanwege werkzaamheden aan het spoor, twaalf dagen lang minder treinen in de richting van Schiphol rijden. De NS adviseert reizigers om reizen via Schiphol te vermijden en geeft aan dat er rekening moet worden gehouden met extra reistijd en vaker overstappen.

Tot zaterdag 9 maart zal ProRail aan het spoor en de constructie waarop het spoor ligt werken. Ook worden twee wissels in de spoortunnel vervangen en worden al de verlichting en technische installaties in de tunnel nagekeken. Het onderhoud is nodig vanwege de drukte op het station en de vele treinen die over het spoor razen.

Omreizen

Voor reizigers die tussen Leiden en Centraal Station moeten reizen wordt door de NS aangeraden om te reizen via Haarlem. Tussen Den Haag en Amersfoort wordt aangeraden om via Utrecht te reizen. De verwachte extra rijstijd wordt geschat tussen een kwartier en een half uur.

In het weekend van 2 maart kunnen reizigers de metrolijnen tussen station Zuid en CS (lijn 52) én tussen Zuid en Sloterdijk (lijnen 50 en 51) pakken met hun NS-vervoerbewijs.

Vier jaar

Ook van 29 maart tot 1 april en van 9 tot 13 mei wordt gewerkt rondom Schiphol. De werkzaamheden worden vervolgens in november weer hervat.

Er wordt nu zo'n twee jaar gewerkt rondom het vliegveld en dat gaat naar verwachting nog vier jaar duren. Dat komt doordat er steeds wordt gewerkt in één tunnelbuis en omdat er rekening wordt gehouden met de vakantieperiodes. ProRail verwacht dat het spoor en de tunnels na de werkzaamheden weer 40 jaar mee kunnen.