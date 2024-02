Natuurvereniging de Ruige Hof start crowdfunding voor permanent nieuw tuinhuis

Natuurvereniging de Ruige Hof uit Zuidoost is gestart met een crowdfundingsactie om de laatste 75 duizend euro op te halen die nodig is voor de financiering van een nieuw, permanent verenigingsgebouw. Zonder de komst van dat gebouw kunnen zij het beheer van natuurgebied Klarenbeek en De Riethoek niet voortzetten.

Al 35 jaar is de Ruige Hof de trotse beheerder van Klarenbeek en natuurgebied de Riethoek. In totaal goed voor twaalf hectare groen in Zuidoost. "Het is geen plantsoentje. Je kan hier echte stilte ervaren midden in de stad, het is echt heel bijzonder. Je gelooft het pas als je er een keer geweest bent", vertelt Walter Swaans.

Swaans woont vlak naast het gebied en is inmiddels zes jaar voorzitter. "We werken hier met 60 vrijwilligers, die komen hier om de terreinen verder te ontwikkelen en toegankelijk te houden. Het is allemaal openbare ruimte. Maar ook organiseren we activiteiten. Het is prachtige natuur, echt een verborgen pareltje in Amsterdam", aldus de voorzitter.

Tuinhuis

Maar de vereniging verkeert in zwaar weer. Vanwege een aflopende omgevingsvergunning moet er een permanent gebouw komen in plaats van het noodgebouw dat er al tien jaar staat, vertelt de voorzitter. "We mogen hier alleen blijven zitten als er iets nieuws komt. Er moet een gebouw komen die aan alle voorwaarden voldoet", aldus Swaans.

Van de gemeente kregen ze al een flinke som geld om het gebouw te realiseren, maar volgens de voorzitter is dat niet genoeg: "Tweeënhalve ton is een fantastisch bedrag, maar niet voldoende. Alles is veel duurder geworden, ook door de oorlog in Oekraïne. We zitten bijna op het dubbele. We hebben gepoogd het goedkoper te krijgen, maar de voorwaarden zijn zo strikt."