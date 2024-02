Straten van Amsterdam nl Lijkvocht, bloed en maden: Binnenskamers met Tuğrul Çirakoğlu

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag gaan we Binnenskamers bij ondernemer, schrijver en vlogger Tuğrul Çirakoğlu.

Tuğrul Çirakoğlu richt zich met zijn bedrijf op het reinigen na extreme en uitzonderlijke situaties, zoals geweldsdelicten en suïcide. De eerste keer dat Tuğrul voor zo'n klus werd ingeschakeld, vond hij het heel zwaar. “Ik stond daar echt met trillende handen, je bereidt je wel voor op zo'n moment, maar je weet ook dat het werk heel gevaarlijk kan zijn. Wat zit er in iemands bloed? Heb ik de juiste bescherming? Je hebt overal over nagedacht, maar toch twijfel je.” Het schoonmaakbedrijf Frisse Kater richtte zich oorspronkelijk op studenten, maar is ondertussen een compleet andere weg ingeslagen.

Tuğrul woont in West en heeft vanaf zijn balkon een prachtig uitzicht over de stad. “Ik heb bewust deze plek uitgekozen omdat ik het heel fijn vond om over de stad uit te kijken. Ik kan me ook echt afvragen wat er achter die deur of die andere deur gebeurt.” Tuğrul heeft een behoorlijke verzameling parfums opgebouwd. “Ik heb in de loop der jaren een uitgebreide collectie opgebouwd, maar sinds ik getrouwd ben is het wel minder geworden. Mijn vrouw zei: 'Nu is het wel genoeg geweest.'”

Hij ziet vanwege zijn werk de meest schrijnende situaties. Toch is hij niet per se anders over de dood gaan nadenken. “Mijn blik op de dood en het leven wordt veel geleid door mijn geloof. De Islam is heel duidelijk over de dood en wat er gebeurt. Ik ben het leven wel meer gaan waarderen.”

