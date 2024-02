Extinction Rebellion kondigt derde A10-blokkade aan

Met de demonstraties, die tegenover het oude hoofdkantoor van de ING worden georganiseerd, protesteert Extinction Rebellion tegen het financieringsbeleid van de bank, die in fossiele bedrijven investeert. De activisten zeggen niet te willen stoppen met actievoeren voordat ING die financiering stopt.

"De wetenschap is duidelijk over wat er moet gebeuren", zegt Let de Jong, woordvoerder van Extinction Rebellion. "Toch gaat ING gaat door met fossiele financiering. Dan heeft praten geen enkele zin. Fossiele financiering moet per direct stoppen. Dat kan ING gewoon regelen. Gebeurt het niet, dan blokkeren wij op zaterdag 30 maart om 12:00 uur voor de derde keer de A10."

Bij de vorige twee acties van XR werd de snelweg urenlang geblokkeerd, al duurde dat de tweede keer wel een stuk korter. Gemeente, politie en justitie hebben veel werk rondom de blokkade-acties, bleek gisteravond uit vrijgegeven Woo-stukken.