Tiktok-held Jack Shore maakt een nieuwe tune voor AT5, met typisch Amsterdamse geluiden

Hij is razend populair op Tiktok en Instagram: Jack Shore maakt muziek met allerlei typische geluiden uit de stad. Met het schudden van pakken hagelslag, geritsel van boeken en random gerap van voorbijgangers vermaakt hij honderdduizenden volgers. Vanavond treedt hij op in Paradiso. Wij gingen een dag met hem mee op jacht naar typisch Amsterdamse geluiden en vroegen hem of hij daarmee een nieuwe tune kon maken voor AT5.

Jack ontvangt ons bij hem thuis, tevens zijn muziekstudio. Breed glimlachend vertelt hij over zijn eerste ADE-ervaring en over zijn kennismaking met Amsterdam: "Het was zo leuk om mensen te ontmoeten die net als ik zo erg bezig zijn met muziek. Dit had ik thuis in Israël namelijk niet." De jonge muzikant komt uit Israël, waar hij drumde met wat hij in zijn omgeving kon vinden, tot hij het muziekprogramma Garageband ontdekte en begon met spelen. Naarmate hij zich ontwikkelde werd het muziek maken ook serieuzer. Zo produceerde hij nummers voor Israëlische artiesten. Toch had Jack het idee dat hij zich in Amsterdam meer kon ontwikkelen. "Vroeger maakte ik muziek in mijn slaapkamer. Dat werd opgepikt door het recordlabel Frequency music, wat gevestigd zit in Amsterdam. Hierdoor was de stap nog logischer om naar Amsterdam te verhuizen." En nu worden zijn video's op sociale media bekeken door meer dan een half miljoen volgers.

AT5

"Geluid en muziek is overal, en je kan er mee maken wat je wil", zegt Jack als we de Jordaan in gaan om geluiden voor de AT5-tune op te nemen. "Ik probeer mensen daar een beetje een open mind in te geven." In zijn video's maakt hij gebruik van allerlei alledaagse geluiden: de bel van een tram, het piepje van de zelfscankassa. Je kunt het zo gewoon niet bedenken of er zit muziek in, vindt Jack. We lopen langs een boekenkast op straat. "Mag ik hierop slaan?", vraagt hij. Zonder te wachten op antwoord slaat hij een boek open, legt zijn telefoon neer om op te nemen en ritselt met de pagina's. "Dat is een bruikbaar geluid." Door naar de supermarkt voor een blik knakworsten, hagelslag om mee te rammelen en andere items om op te slaan.

Met geluiden alleen komt hij er niet, dus vraagt Jack op straat spontaan aan een voorbijganger om wat te rappen. " Ik ga naar de winkel in Amsterdam", stamelt een verbaasde jongen. "Perfect", vindt Jack en voor we het weten zijn we op weg terug naar de studio. ''Het is hier een beetje rommelig omdat ik aan het toeren ben in Nederland.'' Jack maakt wat ruimte voor ons tussen pannen en pollepels, mengtafels, microfoons en een keyboard. "Dit is mijn set up voor als ik ga optreden. Ik was altijd meer een DJ, maar ik wil liever live optreden. Door geluiden live op te nemen, loopen en soms instrumenten te gebruiken. Ik gebruik ook sinds een tijdje mijn eigen stem daarvoor. Ik vind het belangrijk om met iets creatiefs te komen, om vernieuwend te zijn.'' Vrijdagavond staat Jack voor het eerst in Paradiso, voor een uitverkochte kleine zaal.

Door met de AT5-tune. Veel tijd heeft hij niet nodig: binnen twintig minuten laat Jack horen wat hij in elkaar heeft gezet. De hagelslag, het openen van een blikje knakworsten, het boek en de rapper komen samen in een geheel nieuwe sound voor AT5. Na het beluisteren van het eindresultaat wijst hij naar de pan en de pollepel. "What the fuck doet die pan hier, vroeg een huisgenoot me laatst. Die hoort bij mijn liveshow. Die neem ik mee naar Paradiso."