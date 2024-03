Women in Art, workshop rock'n roll & vier vrouwen die letterlijk uit hun voegen barsten

Er stond deze week weer flink veel cultureels op de planning. We gaan even terug in de tijd bij Clandestien, waar vol enthousiasme wordt gedanst op muziek uit de jaren '50. Ook de expositie Women In Art is vandaag van start gegaan, waar vrouwen zich hard maken voor de gelijke kansen binnen de kunstwereld. Tot slot een voorstelling van danscollectief MAN || CO. In Heartcore Kantoor zetten vier vrouwelijke kantoormedewerkers zich af tegen de heersende wetten binnen de kantoorwereld.

Podium voor vrouwelijke kunstenaars bij Women in Art

In De Hallen opent vandaag Women in Art, georganiseerd door de Kiekie Art Foundation. Bij Women in Art krijgen vrouwelijke kunstenaars een podium, oprichters Didi Feuth en Denise Woerdman willen aandacht vragen voor gelijke kansen in de kunst. ''Ondanks het feit dat we Women in Art heten in 2024 en je ergens ook denkt dat je wel voor andere rechten aan het strijden bent, is het dus toch nog nodig om de vrouwen een podium te geven'', aldus Didi. De tentoonstelling bestaat uit het werk van een diverse groep van 24 vrouwen.

Elk werk bestaat uit een tweeluik en is te zien tot en met 10 maart in De Hallen. Daarna van 8 tot 19 maart op het Mercatorplein, en van 19 maart tot 7 april in het Westerpark.