Zorg voor Elkaar: Mimoena helpt Ben in het huishouden

In het programma Zorg voor elkaar volgen we Amsterdamse huishoudelijke hulpverleners en hun cliënt. In de tweede aflevering van de serie zien we huishoudelijke hulp Mimoena Lahmaj en Ben Huisman (83). De twee hebben over de jaren een bijzonder band met elkaar opgebouwd.

Mimoena en Ben kennen elkaar al jaren. Sinds 2018 komt Mimoena één keer per week over de vloer bij Ben in Noord. Ben heeft een hartritmestoornis en is daardoor kortademig en snel moe. "Als ik bijvoorbeeld mijn steunkousen aantrek, moet ik daarna echt even bijkomen", vertelt hij. De hulp van Mimoena in huis is daarom heel belangrijk voor hem.

Quote "We hebben geen geheimen voor elkaar. Alles is bespreekbaar. Dat maakt het zo gemoedelijk" Ben Huisman (83)

Mimoena en Ben hebben een bijzondere band en spreken vol lof over elkaar. "We hebben geen geheimen voor elkaar. Alles is bespreekbaar. Dat maakt het zo gemoedelijk," vertelt Ben.

Quote "Ik ben zo blij dat ik dit werk doe en de medemens kan helpen" Mimoena Lahmaj

Voor Mimoena betekent de band met Ben veel voor haar. "Ik zie hem als een vaderfiguur", zegt Mimoena. Ze wisselen ook tips uit. Zo geeft Mimoena aan Ben kooktips en geeft hij op zijn beurt Mimoena advies over het bijhouden van een kasboekje. Zo helpen ze elkaar een beetje. En dat is erg belangrijk voor Mimoena. "Ik ben zo blij dat ik dit werk doe en de medemens kan helpen. Ik geef wat aan hen en zij geven wat terug aan mij", legt ze uit.

