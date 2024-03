Stad nl Door rood lopen duurder: "Jemig, misschien pakken ze me bij de volgende oversteek"

Het was al verboden, maar de boete voor het door rood lopen is sinds vandaag een stukje hoger. Het kost nu 90 euro in plaats van 80 euro.

Ook andere verkeersboetes zijn fors omhoog gegaan, maar procentueel gezien is de boete voor het door rood lopen het hardst gestegen. Het gaat om een verhoging van 12.5 procent. "Oh my god. Dat wist ik niet", reageert een voetganger die zelf door rood liep op de Prins Hendrikkade bij het Centraal Station. De voetgangerslichten daar worden zeer regelmatig genegeerd.

Toch is lang niet iedereen onder de indruk. "Jemig. Wie weet pakken ze me bij de volgende oversteek", grapt een vrouw. Veel overtreders lopen ook op andere plekken door rood. "Ik weet ook niet waarom. Het is wel een slechte gewoonte. En pijnlijk om daar voor de camera op aangesproken te worden."

Handhavers mogen vanaf dit jaar ook boetes aan voetgangers geven. Een van hen laat weten dat dat vanaf april gebeurt. Wie dan door rood loopt maakt dus iets meer kans op een boete. Toch geeft die handhaver ook aan dat er wel 'met het hoofd' gehandhaafd wordt en dat ze dus niet aan de lopende band boetes willen geven. "Ik zie voetgangers nooit beboet worden", reageert een fietser. "Het wordt niet echt gehandhaafd. Maar als fietser moet je ook gewoon een beetje lief zijn voor de lopende mensen. En andersom."