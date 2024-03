Halsema over weghalen 'prachtig' interview Oudkerk: "Amsterdam.nl is geen journalistiek platform"

Amsterdam.nl is geen journalistiek platform en daarom is het terecht dat het interview met Rob Oudkerk over toenemend antisemitisme in de stad is verwijderd. Dat zegt Femke Halsema in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester. "Het is een prachtig interview, er is helemaal niks mis mee. Het is meer een opstapeling van onhandigheden, waar de heer Oudkerk niks aan kan doen."

Het interview stond acht dagen online. De aanleiding was de herdenking van de Februaristaking, direct daarna werd het verwijderd. "Ik ben het ermee eens dat het weggehaald is, omdat Amsterdam.nl geen journalistiek platform is. Die weg slaat het wel in met dit interview. Het is een interview dat een krant waardig is. Het had heel goed bij u of Het Parool gekund. Amsterdam.nl is de plek waar Amsterdammers informatie ophalen over de openingstijden van de loketten of opbrekingen in de stad."

Censuur

Rob Oudkerk, oud-wethouder van de stad, noemde het verwijderen censuur. "Ik lees dagelijks wel interviews waar ik het niet mee eens ben, maar ik kan ze wel lezen. Ik denk dat de kracht van de democratie is dat iedereen wat kan zeggen, zonder elkaar te kwetsen. Er stond niets kwetsends in het artikel naar mijn mening. Je kan het er natuurlijk niet mee eens zijn, maar blijf dan met elkaar in gesprek."