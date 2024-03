Hulpdiensten rukken massaal uit naar Centraal Station voor persoon te water

Bij de aanmeerplek van de pont in de richting van het IJplein zijn de hulpdiensten vanochtend massaal uitgerukt. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er iemand uit het water is gehaald. Hoe de man precies in het water is beland, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de politie lijkt het erop dat hij met een scooter het IJ inreed.

De melding kwam rond 08.40 uur binnen bij de hulpdiensten. Meerdere ambulances, agenten en een traumahelikopter haastten zich naar het station. Een groot gedeelte rond de aanmeerplek was afgesloten door de politie met linten.

De persoon is ter plaatse gereanimeerd, het is nog onduidelijk of dat mocht baten. De persoon is met een ambulance richting het ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat het geen ongeluk was dat de man in het water terecht is gekomen, maar doet daar nog onderzoek naar.