Bastenakenstraat en omgeving krijgt cameratoezicht na incidenten bij woning

Burgemeester Halsema heeft besloten cameratoezicht in te stellen op en rond de Bastenakenstraat in Nieuw-Sloten. Op 25 februari werd daar een man aangehouden die een explosieve stof bij zich had en dat was niet het eerste incident in de straat.

De gemeente spreekt van 'verschillende incidenten bij een woning in deze straat'. Het eerste incident vond op 21 februari plaats, meer informatie over dat incident is niet bekend. Het tweede incident was dus de aanhouding van de man met de explosieve stof op 25 februari. Na zijn aanhouding werd de Explosieven Opruimingsdienst van defensie (EOD) opgeroepen.

"Deze incidenten leveren een gevaar op voor de openbare orde", schrijft burgemeester Halsema. "Omwonenden voelen zich als gevolg hiervan niet meer veilig in hun woon- en leefomgeving."

Halsema schrijft dat er al meer maatregelen genomen zijn. Zo is er gesproken met bewoners van de straat 'om de onrust te peilen', is er slachtofferhulp aangeboden en houdt de politie de straat extra in de gaten. De inzet van cameratoezicht in aanvulling op die maatregelen zou desondanks noodzakelijk zijn.

De camera's blijven in principe in ieder geval een maand staan, maar deze periode kan verlengd worden als Halsema dat nodig vindt.