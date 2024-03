Bewakingsbeelden van overvallers die voor 27.000 euro buit maken bij opticien in Zuid

De politie heeft bewakingsbeelden verspreid waarop te zien is hoe een opticien aan de Van Baerlestraat in Zuid werd overvallen. Het ging om twee mannen die bewapend waren met een pistool en een hamer.

De overval vond plaats op 15 december. Op de beelden is te zien hoe de twee vlak voor sluitingstijd de zaak in rennen. Een van hen richtte het pistool op de medewerker in de zaak. Ze bleven minutenlang binnen.

Uiteindelijk gaan ze er met een tas vol dure monturen met een totale waarde van ongeveer 27.000 euro vandoor. De politie heeft de overvallers nog steeds niet gevonden en gooit daarom de bewakingsbeelden in de strijd. Hoewel ze een helm op hebben hoopt de politie dat mensen ze herkennen, bijvoorbeeld vanwege de manier van lopen.

Wie tips heeft kan die ook anoniem doorgeven. "De mannen hebben hun gezichten bedekt, maar de manier van lopen, hun kleding en postuur geeft toch een duidelijk beeld", stelt de politie.