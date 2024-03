D66 wil uitleg over weigeren voorrang woning dakloze zwangere vrouw

Het college van burgemeester en wethouders moet zich als het aan D66 ligt uitspreken over het weigeren van voorrang op een sociale huurwoning voor een dakloze zwangere vrouw. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de kwestie .

De gemeente werd door de voorzieningenrechter teruggefloten, zo bleek uit een uit een vonnis dat vorige week gepubliceerd werd. D66-raadslid Suleyman Aslami vraagt vandaag waarom de gemeente ervoor heeft gekozen om de vrouw geen urgentieverklaring te geven en of er opnieuw naar de zaak gekeken is toen zij in beroep ging.

Neerleggen bij uitspraak

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de gemeente nu een nieuw besluit moet nemen. Als het aan Aslami ligt, moet de gemeente zich 'neerleggen bij de uitspraak van de rechter' en moeten ambtenaren niet verder procederen. Zij vindt dat de vrouw alsnog een urgentieverklaring moet krijgen.

Aslami wijst erop dat burgemeester Halsema eerder nog zei dat 'regels dienstbaar moeten zijn aan onze inwoners' en dat Halsema niet zei te willen 'dat burgers de ervaring hebben tegenover een enorm gemeentelijk apparaat te staan'.