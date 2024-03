Bewoner Agatha Dekenstraat gewond door steekvlam

Een bewoner in de Agatha Dekenstraat is vanochtend rond 6.00 uur gewond geraakt door een steekvlam. Het slachtoffer is met brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht.

Zowel de brandweer als een traumateam van de ambulance werden gealarmeerd over een mogelijke woningbrand. De steekvlam bleek uiteindelijk geen brand te hebben veroorzaakt.

Wel raakte een bewoner van de woning dus door de steekvlam gewond. En is niet bekend waar in de woning het incident precies gebeurde. Ook is nog onduidelijk hoe de steekvlam is veroorzaakt.