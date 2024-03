Oproep aan Pride-organisator: heroverweeg samenwerking met hoofdsponsor Booking

Enkele prominente leden in en om de queerscene roepen in een open brief Stichting Pride Amsterdam op de samenwerking met Booking 'nauwkeurig' te bekijken. Steen des aanstoots is dat de hoofdsponsor van de Pride vakantieverblijven aanbiedt op de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Golanhoogten. De brief is inmiddels honderden keren ondertekend.

AT5

"Booking prijst accomodaties aan die zijn voortgekomen uit angstaanjagende trauma’s", aldus de opstellers van de brief. "Het aanbod is ondanks groeiende kritiek van mensenrechtenorganisaties uitgebreid sinds 2018." De 14 oorspronkelijke ondertekenaars bestaan uit onder meer Tofik Dibi, queeractivist Rocher Koendjbiharie en Pride-ambassadeurs Jason Bhugwandass en Haroon Ali. De accommodaties waar het om gaat staan onder meer in Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. De EU en Nederland beschouwen de Westoever als bezet gebied en beschouwen de gebouwde nederzettingen daar als illegaal onder het internationaal recht. Ook de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft de bouw en uitbreiding van de nederzettingen 'onrechtmatig' genoemd. Waarschuwingslabel Booking zegt alle accommodaties op de Westoever het label 'door een conflict beïnvloed' mee te geven. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen Palestijnse en Israëlische plekken.

Booking zegt sinds 2022 een waarschuwing mee te geven bij zoekresultaten op de Westelijke Jordaanoever - schermafbeelding Booking

De briefschrijvers vinden dat een veel te lichte maatregel en zeggen dat het label niet altijd wordt toegepast. "Een bedrijf dat moedwillig gestolen huizen of grond van verdreven mensen adverteert, ervan profiteert en zo politiek legitimeert kan zich niet scharen onder de kleuren van de regenboog", staat in de brief. "Althans, niet zonder tekst en uitleg." Solidariteit en intersectionaliteit De brief past in een al langer gaande trend waarin vooral de nieuwe generatie regenboogactivisten pleiten voor solidariteit met andere achtergestelde en onderdrukte groepen. Als je te maken hebt met discriminatie op basis van je seksuele geaardheid, is het zaak je ook sterk te maken voor mensen die te maken hebben andere vormen van discriminatie, zo is de gedachte.

Quote "Wij weten als geen ander hoe wezenlijk het is dat anderen solidair zijn in de strijd voor gelijke rechten" Open brief aan Stichting Pride Amsterdam

Die solidariteitsgedachte is één van de leidende principes van het zogeheten intersectionele denken en komt prominent terug in de brief. "Als queer en trans mensen weten wij als geen ander hoe wezenlijk het is dat anderen solidair zijn in de strijd voor gelijke rechten." Feest en activisme De Amsterdamse Pride is opgericht als cadeau van de homogemeenschap aan de stad Amsterdam. Van oorsprong om vrijheid en diversiteit te vieren, maar al sinds de eerste edities in de jaren 90 biedt het festijn ook een plek aan activisten. Organisaties die zich sterk maken voor mensenrechten en aidsbestrijding varen al sinds de eerste edities mee met de bekende botenparade. In recentere edities maakt Stichting Pride Amsterdam, organisator sinds 2014, naast de populaire straatfeesten en de parade ook ruimte vrij voor inhoud en activisme. Online reisplatform Booking is sinds enkele jaren de belangrijkste sponsor van de Pride. Het bedrijf manifesteert zich nadrukkelijk als maatschappelijke partner met een roze randje. Aanbieders van vakantieverblijven kunnen gratis trainingen krijgen om queer gasten zich welkom te laten voelen, in ruil voor een label. Volgens Booking hebben wereldwijd zo'n 60.000 accommodaties dit 'Travel Proud'-label, waarvan 670 in Nederland. Steunbetuigingen Op woensdagochtend is de brief inmiddels ruim zeshonderd keer ondertekend. Ook enkele regenboogorganisaties, waaronder belangenbehartiger COC, hebben steunbetuigingen uitgevaardigd.

Quote "Mensenrechten zijn geen menu waar je uit kan kiezen" Irene Hemelaar

Onder de ondertekenaars is ook Irene Hemelaar, oud-directeur van Stichting ProGay dat van 2006 tot en met 2013 de Amsterdamse Pride organiseerde. Zij erkent dat Booking veel doet voor de veiligheid van de queergemeenschap. Maar: "mensenrechten zijn geen menu waar je uit kan kiezen", aldus Hemelaar. "De insteek van de brief spreekt me aan. Ik kan me voorstellen dat er ondanks de druk onvoldoende bewustzijn is bij Stichting Pride Amsterdam en Booking dat de ene hand niet weet wat de andere hand doet." Hemelaar hoopt dat de brief Booking inspireert tot 'actief handelen'. Enkele initiatiefnemers van de brief zijn benaderd voor een nadere reactie, maar laten weten daar op dit moment van af te zien. Stichting Pride Amsterdam laat bij monde van een woordvoerder weten de brief zeer serieus te nemen. Na gesprekken binnen de organisatie zelf en met de hoofdsponsor volgt een inhoudelijke reactie.

Booking: "Reizigers beslissen zelf" "Het is onze missie bij Booking.com om het voor iedereen gemakkelijker te maken om de wereld te ervaren", aldus een woordvoerder van Booking in een schriftelijke reactie. "Om die reden vinden wij dat reizigers zelf moeten beslissen waar ze naartoe willen en moeten gaan. Daarom staan wij alle accommodatieaanbieders wereldwijd toe om een accommodatie op ons platform aan te bieden, zolang zij voldoen aan de toepasselijke lokale wetgeving. Als een bepaalde regio kan worden gecategoriseerd als omstreden of aan conflicten onderhevig is - en als zodanig grotere risico's kan opleveren voor reizigers – voegen we informatie toe om ervoor te zorgen dat reizigers hun eigen weloverwogen beslissingen kunnen nemen, of op zijn minst de officiële reisrichtlijnen van hun regering kunnen controleren als onderdeel van hun besluitvormingsproces. Als we worden gewaarschuwd dat een listing op ons platform mogelijk verband houdt met specifieke negatieve gevolgen voor de mensenrechten, of als de locatie van de listing niet adequaat is vastgesteld, beoordelen we dit onmiddellijk en nemen we indien nodig passende maatregelen, volgens de principes die zijn uiteengezet in onze mensenrechtenverklaring."