Ruim 4 meter onder NAP: Waterschap raadt bebouwing Lutkemeerpolder af

De Lutkemeerpolder aan de uiterste westelijke rand van Osdorp is een van de laatste stukken ongerept groen van de stad. Er staat een zorgboerderij en er zijn kleinschalige biologische akkers waar spruiten groeien en aardappelen in de grond zitten. In het voorjaar is het er een komen en gaan van kieviten en andere weidevogels.

Maar ook het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft iets te zeggen over de plannen. En daar heeft men grote bedenkingen. Al in januari 2023 verstuurde het Waterschap een zogeheten zienswijze, waarin het de gemeente waarschuwt. Met een diepte van -4.80 meter onder NAP is de Lutkemeer een van de laagste polders van de stad. Het overstromingsrisico is er groot, zeker met het oog op klimaatverandering. Het Waterschap raadt de bouwplannen af.



In het bestemmingsplan staan geen maatregelen om de gevolgen bij een eventuele overstroming te beperken. Zo is niet duidelijk naar welke hoger gelegen delen men kan vluchten bij een eventuele overstroming. Bij het bouwen in lage polders is het een verplichting om een ander gebied als 'aanvullende waterberging' aan te wijzen, mocht er overtollig water moeten worden weggepompt. Ook daar staat niets over in de bouwplannen.