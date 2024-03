Amsterdamse vrouwen achter de draaitafel: vanaf het podium op weg naar de top

Het is 8 maart, internationale vrouwendag. Een dag gewijd aan vrouwenemancipatie. Op 8 maart 1908 staakten vrouwen in New York vanwege slechte arbeidsomstandigheden en twee jaar later werd 8 maart uitgeroepen tot internationale vrouwendag. In deze aflevering van de Cultuurmachine met Nadine duiken we in de wereld van vrouwen in de dj-industrie. Hoe staat het daar nu met gendergelijkheid, en vooral: wat kan er nog beter? We spreken met twee Amsterdamse vrouwen uit de scene: Isis van der Wel en Nicky Elisabeth.

AT5

Alleen maar mannen op de lijsten In de exportlijst van Nederlandse muziek overheersen dj's in de lijst, maar binnen die lijst zijn alleen namen van mannelijke dj's te vinden, schreef de NOS begin dit jaar. Ook in de top-5 van de rijkste dj's van Nederland, die Quote opstelde in oktober 2023, komt geen enkele vrouw voor. Toch staan er al decennialang veel vrouwelijke dj's op het podium. Zo begon Isis van der Wel, ook wel dj Isis, al begin jaren '90 met draaien. In die tijd was dit niet gewoon. ''Er waren altijd wel een paar vrouwelijke pioniers, maar die waren altijd in de minderheid. Achteraf gezien is dat ook best een beetje eenzaam geweest, als ik er op terugkijk'', vertelt Isis. Uit recent onderzoek van Buma Stemra blijkt dat vrouwen binnen de popindustrie anno 2023 een gebrek hebben aan rolmodellen en vrouwelijke collega's. Ook voelen vrouwen zich minder snel serieus genomen dan mannelijke collega's en voelen vrouwen zich vaker ongemakkelijk om hun werk onder de aandacht te brengen.

Nicky Elisabeth in het Red Rocks Amfitheater

Gendergelijkheid Nu er in de samenleving meer aandacht is voor gendergelijkheid, begint dat ook in de muziekindustrie te komen. Voor dj Nicky Elisabeth is het al heel anders dan dertig jaar geleden. Zij begon haar carrière in de Marktkantine, waarna ze al snel haar plek vond op verschillende feesten in Amsterdam. Inmiddels reist Nicky de hele wereld over om haar muziek te laten horen, zo stond ze in november in het Red Rocks Amfitheater in Amerika. Zij merkt om haar heen dat er steeds meer gendergelijkheid komt in de muziekindustrie. ''Ik heb steeds meer vrouwelijke collega's om me heen, ik zie superveel jonge vrouwelijke artiesten die stappen aan het zetten zijn'', aldus Nicky.

Quote ''Het is niet echt een moedervriendelijke scene, zou je kunnen zeggen'' DJ Isis van der Wel

Toch blijft het soms nog lastig voor vrouwen om vooraan te staan in de producerswereld, bijvoorbeeld voor vrouwelijke dj's met een kinderwens. ''Het is niet echt een moedervriendelijke scene, zou je kunnen zeggen'', licht Isis toe. Nicky ziet dat festivals inmiddels wel gendergelijkheid creëren in de line-up, maar ze wil het liefst dat de kwaliteit van de artiest voorop blijft staan. ''Een positieve ontwikkeling zou kunnen zijn als labels en evenementen zien waar talent zit en juist investeren in artiesten om ze te helpen te ontwikkelen. In plaats van het fruit te plukken wanneer het rijp is'', sluit Nicky af.