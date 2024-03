Aston Villa was misschien wel de lastigste tegenstander die de Amsterdammers deze ronde konden loten. The Villans uit Birmingham werden eerste in hun groep in de groepsfase van de Conference League en stevenen af op hun beste seizoen in Engeland van deze eeuw. Wie is de tegenstander tegen wie Ajax vanavond in de Johan Cruijff Arena staat?

De club, die al in 1874 werd opgericht, speelde jarenlang op het hoogste niveau van Engeland en wist onder andere zeven keer landskampioen te worden en een de Champions League te winnen. De club is echter sinds deze eeuw een middenmoter in de Premier League geweest en degradeerde zelfs naar het tweede niveau na het seizoen 2016/17. The Villans spelen pas sinds 2020 weer op het hoogste niveau en hebben sindsdien de draai weer gevonden. De club draait op dit moment mee met de Engelse topclubs en staat vierde in de Premier League, achter het grote Liverpool, Manchester City en Arsenal. Het landskampioenschap is in principe nog altijd haalbaar.

Uitstekende selectie

Dat het team een goed seizoen draait, is ook niet zo gek als je kijkt naar de selectie. De club investeerde het grote geld van de topcompetitie van Engeland in zowel de staf als een aardige spelerslijst. Met trainer Unai Emery heeft Aston Villa een oefenmeester die gewend is om Europese prijzen te pakken. Zo won hij de Europa League drie keer achterelkaar met Sevilla en een keer met Villarreal. Met spelers als Emiliano Martínez, Pau Torres, Philippe Coutinho en Ollie Watkins heeft de club een aantal topspelers. Ook lopen er twee bekenden van Ajax rond bij de club. Oud-Ajacied Bertrand Traoré en de ooit door Ajax felbegeerde Leon Bailey.