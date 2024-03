Nieuwbouwwijk Waterrijk in Weespersluis voorlopig nog 'waterarm'

Volgens de toekomstige bewoners van de wijk Waterrijk in Weespersluis in Weesp is er te veel onduidelijkheid over wanneer er water voor de deur van hun nieuwe huis komt. Het uitgraven loopt vertraging op omdat de projectontwikkelaars in eerste instantie niet voldeden aan voldoende natuurcompensatie in het gebied. De ontwikkelaars zeggen nu te kunnen beginnen met afgraven in oktober, maar dat stelt de bewoners nog niet gerust.

"Ik ben een van de eerste bewoners", vertelt Bob Wijnschenk. Hij en zijn vrouw verhuisden uit Amstelveen voor een huis met een tuin in Weespersluis. Ze wisten een van de weinige woningen in de nieuwbouwwijk te bemachtigen met een badkamer en slaapkamer op de benedenverdieping.

De woningen in de wijk Waterrijk zijn onlangs opgeleverd. Een appartementencomplex zal binnen enkele weken ook bewoonbaar zijn. Wat overduidelijk nog ontbreekt, is het water, waar de wijk zijn naam aan heeft ontleend. "Ik loop hier over asfalt, maar hier hoort water. Dit is een tijdelijke weg. Maar onze vraag is, hoe tijdelijk?", vraagt Wijnschenk zich af.

Op een afbeelding laat Bob zien waar hij voor tekende. "Kijk hier is mijn huis en hier ligt allemaal open water. De mensen hebben allemaal een steigertje voor de deur. Waarschijnlijk hebben ze ook al een bootje gekocht. Waar moet die dan naartoe als hier voorlopig nog helemaal geen water ligt", vraagt hij zich af.

Natuurcompensatie

De oorsprong van de kwestie ligt in het natuurgebied naast Weespersluis. Om te mogen bouwen moesten de projectontwikkelaars, die verenigd zijn in GEM Bloemendalerpolder, aan natuurcompensatie doen. Dat gebeurde in eerste instantie niet genoeg, waardoor er geen nieuwe weilanden klaargemaakt mochten worden tot bouwveld. Het zand in de wijk kan dus niet worden uitgegraven omdat het nog nergens terechtkan, is het verhaal van ontwikkelaars.

Volgens de bewoners zit het anders. Ze zeggen dat er wel toestemming is gegeven voor het graven, maar dat het zand dan ergens anders opgeslagen zou moeten worden. Iets dat meer meer tijd en geld kost. "Het draait dus gewoon allemaal om geld", zegt Wijnschenk. Volgens de projectontwikkelaars is dat niet de voornaamste reden: "Het is maatschappelijk niet verantwoord om het zand af en aan met dieselauto's te gaan verplaatsen, bovendien is het ook niet efficiënt. Je wilt het zand in de wijk houden", aldus Fred Langeslag van de GEM Bloemendalerpolder.