Eerste deel A2 moet veranderen in een stadslaan

Door de Joan Muyskenweg te verleggen naar het westen, moet er plek vrijgemaakt worden voor meer dan duizend extra woningen in Overamstel. Afgelopen dinsdag besloot het college om hiervoor plannen uit te werken. In het plan is er ook plek voor voorzieningen, zoals een basisschool en bedrijfsruimte.

"Amsterdam groeit en kan alle ruimte gebruiken voor woningbouw", zegt wethouder Van Dantzig. "Er ligt een kans om meer dan duizend woningen te bouwen door een nieuwe stadslaan te maken van wat nu nog een stuk snelweg is. Die woningen kunnen we heel goed gebruiken."

Het idee is dat de nieuwe woningen dicht bij de oever van de Amstel worden gebouwd. "Ik kijk enorm uit naar de plannen voor weer een nieuwe wijk in Amsterdam", aldus Van Dantzig.

Voordat de bouw kan beginnen, moet er eerst nog een stedenbouwkundig plan komen. Daarna moeten de wegen worden verlegd. De bouw begint op zijn vroegst in 2029.