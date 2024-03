Amsterdammer vast voor bezorgen van drugs en telefoons in gevangenissen met drones

De zaak kwam aan rollen nadat de politie informatie kreeg over goederen die op bestelling via drones zouden worden afgeleverd aan gevangenen die vastzitten in Nederland, België en Luxemburg.

Uit onderzoek is vast komen te staan dat er vanaf 2021 meerdere keren met drones is gevlogen bij gevangenissen in Lelystad, Veenhuizen en Zaandam. Ook in het buitenland zou de drone zijn ingezet om drugs en telefoons af te leveren bij gevangenen.

Gevangene pakte telefoon door raam van cel

Volgens de politie liepen veel van dit soort droppings op niets uit doordat dit op tijd werd gezien door de beveiliging van de gevangenissen. Toch ging dat ook wel eens goed. Zo lukte het zelfs om zo gericht een telefoon te bezorgen, dat een gevangene deze zo door het raam van zijn cel kon aanpakken.

De 'leveranciers' zouden een ruimte financiële vergoeding hebben ontvangen voor hun diensten. Naast de Amsterdammer komen de verdachten uit Schiedam en Rijsenhout. In de woningen van de drie werden verdovende middelen, drones en onderdelen van drones aangetroffen.