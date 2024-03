Het Nationaal Holocaustmuseum, over vervolging, vlucht en verzet

80 jaar na de Tweede Wereldoorlog is het er dan eindelijk: het Nationaal Holocaustmuseum. Waar andere landen Nederland al vele jaren geleden in zijn voorgegaan, heeft Nederland nu ook een eigen museum over de Sjoa. Hoe geef je die inktzwarte geschiedenis en de nasleep daarvan vorm in een bakstenen gebouw? AT5 volgde een jaar lang de totstandkoming en bezocht het museum met holocaustoverlevenden Salo Muller en Anita Leeser-Gassan.

Anita Leeser-Gassan en Salo Muller, beiden inmiddels 88 jaar, zien ieder hun eigen oorlogsverleden terug in het Nationaal Holocaustmuseum. Leeser-Gassan moest onderduiken, werd verraden en belandde als 8-jarige meisje met haar moeder in concentratiekamp Bergen-Belsen, maar overleefde op het nippertje.

Salo Muller werd als 6-jarig jochie bij een razzia opgepakt, belandde in de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg en werd via het pand waarin nu het museum is gevestigd weggesmokkeld voor de onderduik. Hij overleefde de Sjoa in Nederland.

'Het gebeurde in het licht'

Anita Leeser-Gassan is onder de indruk van het museum, dat blootlegt welke verschrikkingen er jarenlang op klaarlichte dag plaatsvonden. Ze was pas negen jaar toen ze in kamp Bergen-Belsen langs de opgestapelde lijken liep en in een vrachtwagen werd geladen. Ze overleefde de dodentrein naar Tröbitz. "Je kunt zien dat het museum met een bestudeerde ideologie is gemaakt om aan de wereld te laten zien wat er is gebeurd in het licht. En de mensen kunnen nu meedenken over wat er is gebeurd."

Onderduik

Salo Muller werd als 6-jarig jochie opgepakt bij een razzia en belandde in de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg die als deportatieplek werd gebruikt voor Joden. Het voormalige theater is nu een herdenkingsplek en onderdeel van het museum. In een van de 40 glazen druppels die er hangen, is een kinderfoto van Salo te zien en is te horen hoe hij daar ruim 80 jaar geleden werd weggerukt bij zijn ouders. "Gillend en schreeuwend brachten ze me naar de overkant naar een kindercrèche en daar heb ik dus vier dagen gezeten. In m'n bed geplast en in m'n broek gepoept."

Mishandeld

Muller overleefde op negen verschillende adressen in de onderduik. Bij meerdere gezinnen werd hij daar mishandeld. Muller: ''Bij één gezin zat een zoon die op het conservatorium zat. Zijn gitaar had een enorme aantrekkingskracht op mij. Maar ik was zo stom om de gitaar niet in de hoek terug te zetten, maar op zijn bed terug te leggen. Die jongen sloeg me alle hoeken van de kamer door. Ik had m'n neus gebroken, bloed aan m'n oren en mijn kaak was ontwricht."