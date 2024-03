Man die met pistoolmitrailleur op buurthuis schoot veroordeeld tot vijf jaar celstraf

Een 43-jarige man is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf omdat hij op 28 augustus vorig jaar meerdere keren met een pistoolmitrailleur in de richting van een buurthuis bij de flat Kleiburg in Zuidoost schoot. De rechter spreekt van een poging tot doodslag. "Er is bij verdachte sprake geweest van voorwaardelijke opzet om personen die zich in het schootsveld van het vuurwapen bevonden van het leven te beroven", aldus de rechtbank. Daarnaast had de man munitie in zijn bezit.

Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Die avond krijgt de politie rond 23.30 uur een melding dat er wordt geschoten in de omgeving van een buurthuis in Zuidoost, dicht bij een metrostation. Op dat moment is een camerateam van het televisieprogramma Nachtdieren in de buurt opnames aan het maken. De cameraploeg weet de laatste paar schoten van de schutter op beeld vast te leggen. Wanneer de politie op de locatie aankomt, vinden zij in de buurt van het schietincident een aantal hulzen. De man schoot vijf keer met scherpe munitie in dezelfde richting van Kleiburg. Camerabeelden van het buurthuis laten zien dat de man voorafgaand aan de schoten in een schiethouding gaat staan. "Door zijn armen gestrekt voor zich te houden en zijn voeten een stukje uit elkaar te plaatsen met zijn knieën licht gebogen", aldus de rechtbank. Er bestaat volgens de rechtbank dan ook 'geen enkele twijfel dat verdachte zijn wapen richtte op een of meer personen die in de richting van Kleiburg aanwezig waren'. Telefoontap De politie start een onderzoek, waarbij naast camerabeelden van Nachtdieren, ook bewakingsbeelden van het buurthuis worden bekeken. Op de beelden is een auto te zien die mogelijk verband houdt met de schutter. De eigenaar van de auto wordt verhoord en ook wordt haar telefoon getapt. De rechtbank: "Op basis van onder meer de beelden en de telefoontaps komt de verdachte als de mogelijke schutter bij de politie in beeld." Naar aanleiding van de beelden wordt er een signalement van de schutter vastgesteld. Door deze te vergelijken met foto's op socialmedia-accounts van de verdachte en zijn strafrechtketendatabank-foto komt de verdachte in beeld. De rechter daarover: "Anders dan de raadsman acht de rechtbank dit signalement niet dusdanig ruim dat daaraan geen waarde kan worden gehecht. Daarbij wordt in het bijzonder gewezen op de specifieke kenmerken zoals een opvallend ruim zittende ketting met lichte en donkere accenten, een lichtkleurig horloge aan de linkerpols en het atletisch postuur van de verdachte."

Uit de afgeluisterde telefoongesprekken blijkt ook dat de man de schutter moet zijn geweest, vindt de rechtbank. "Het feit dat verdachte drie dagen na de schietpartij te kennen geeft dat zij hem 'toch niet kan bellen' over het feit dat de politie haar auto heeft meegenomen, duidt naar het oordeel van de rechtbank erop dat verdachte direct betrokken is geweest bij het schietincident." In de gesprekken valt ook te horen dat er schuld op zich wordt genomen en wordt er gesproken over een politieverhoor. Minderjarige zoontjes Tijdens de aanhouding van de verdachte worden er schotresten in zijn broek en schoenen aangetroffen. In de woning van de verdachte wordt een huls gevonden, die overeenkomt met de gevonden hulzen die werden gevonden op de plek van de schietpartij. De man bewaarde het vuurwapen en de munitie in zijn kledingkast, 'een plek die ook voor zijn minderjarige zoontjes toegankelijk was'. "Verder heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan mishandeling door tijdens een feest een vrouw met vuistslag op haar neus te slaan, waarbij zij op de grond viel", stelt de rechtbank. De 43-jarige man is al twee keer eerder veroordeeld 'voor bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht'. De laatste veroordeling is van 23 januari vorig jaar en zat nog in zijn opgelegde proeftijd van twee jaar.