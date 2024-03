Liveblog: Koning opent Holocaustmuseum, leuzen op de achtergrond hoorbaar

Vandaag wordt het Nationaal Holocaustmuseum rond 12.00 uur door koning Willem-Alexander geopend. Er is jarenlang gewerkt aan het museum. De opening is vandaag van 11.45 uur tot 13.10 uur live te volgen via AT5. Vanwege de komst van de Israëlische president Herzog zijn er op plein '40-'45, het Waterlooplein en het Wertheimpark protestacties aangekondigd. Volg hier de laatste ontwikkelingen.