Taylor baalt van gelijkspel tegen Fortuna: "Dit mag ons niet overkomen"

"Als Ajax zijnde moet je altijd naar boven kijken, we geven nooit op. Je weet nooit wat er kan gebeuren en je wil het hoogst haalbare. AZ inhalen is denk ik nog mogelijk, Twente is nog ver weg. Maar zeg nooit nooit", aldus Taylor over de huidige plek van Ajax in de competitie. Na afloop maakte trainer Van 't Schip ook een terneergeslagen indruk. "Dit is voor iedereen frustrerend. Als je 1-0 voorstaat en dan weer snel een goal tegen krijgt, dan is dat iets wat terugkerend is", zegt de trainer na afloop.

Aankomende donderdag speelt Ajax om 21.00 uur een belangrijke wedstrijd tegen Aston Villa in de Conference League.