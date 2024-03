Schoonmaker vindt vuurwapen in hotelkamer en schakelt politie in

Een man die in een hotel aan de Schepenbergweg in Zuidoost verbleef had beter een 'niet storen'-hanger aan zijn deur kunnen hangen. Een schoonmaker trof tijdens het schoonmaken een vuurwapen aan in zijn kamer en heeft de politie ingeschakeld. De 25-jarige man die in de kamer verbleef werd bij terugkomst in het hotel aangehouden.