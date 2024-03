Kinderraad denkt mee over de stad: “We bespreken met volwassenen hoe we de stad beter kunnen maken”

De Amsterdamse kinderraad, bestaande uit zestien kinderen uit groep 7 en 8, is op zoek naar nieuwe leden. Deze raad laat namens Amsterdamse kinderen hun stem horen, door de gemeenteraad te informeren over allerlei zaken die zij belangrijk vinden. In Amsterdam Informeert volgen we de kinderraad tijdens een kinderraadsvergadering.

In de raadszaal van de Stopera hangen zestien kinderjassen aan de kapstok, wachtend op hun jonge eigenaren. Binnen zijn de kinderen druk in gesprek over afvalscheiding. Jeahnio, één van de leden van de kinderraad, deelt zijn ervaring: "Als lid van de kinderraad bespreken wij met volwassenen van de gemeenteraad hoe wij onze stad Amsterdam beter kunnen maken." Yasmin deelt ook haar enthousiasme: "Toen ik erover hoorde, dacht ik meteen: 'Dat is echt iets voor mij!’, omdat ik graag mijn mening deel. Het leuke is dat je hier je stem mag laten horen en je ideeën mag delen."

Quote “Het is heel goed om op jonge leeftijd al te leren wat democratie betekent” Marjolein Moorman

“Ik ben heel blij dat wij een kinderraad hebben in Amsterdam. Uiteindelijk doen wij alles voor de toekomst van de stad, en de toekomst is voor hen natuurlijk het allerbelangrijkst”, vertelt wethouder Onderwijs Marjolein Moorman. “Het is heel goed om op jonge leeftijd al te leren wat democratie betekent.

Quote “Als je het belangrijk vindt dat de stem van kinderen gehoord moet worden dan is de kinderraad zeker iets voor jou” Kinderburgemeester Phileine

Eén van de leden van de kinderraad is ook kinderburgemeester. De kinderen uit de raad kiezen zelf wie van hen dit wordt. Phileine is dit jaar de kinderburgemeester en in haar functie zal Phileine het college van burgemeester en wethouders vertellen wat kinderen belangrijk vinden en wat hun wensen zijn voor de stad. “Dit jaar heb ik geleerd over hoe de politiek werkt en het is echt heel leuk dat de wethouders en de burgemeester ook echt naar je gaan luisteren”, vertelt Phileine. Ze zou het andere kinderen zeker aanraden om ook in de kinderraad te gaan: “Als jij houdt van nieuwe dingen ontdekken en als je het belangrijk vindt dat de stem van kinderen gehoord moet worden, dan is de kinderraad zeker iets voor jou.

