Amsterdammer (20) betrokken bij malafide webshop MediaXXL: honderden gedupeerden

Een 20-jarige Amsterdammer is verdachte in een grote online oplichtingszaak. De man zou zijn rekening beschikbaar hebben gesteld voor transacties van de malafide webshop MediaXXL. Zeker 500 slachtoffers bestelden elektronica op de site die vervolgens nooit werd geleverd.

Bij de politie kwamen sinds begin dit jaar meldingen binnen over de site. De webshop had volgens de politie een professionele uitstraling en de producten waren goedkoper dan bij concurrenten. Ook kreeg de site goede reviews. In totaal maakten meer dan 500 mensen zo'n 270.000 euro over naar de rekening van de Amsterdammer.

Na de man verhoord te hebben, kwam de politie drie mannen (twee 26-jarigen en een 31-jarige) uit Beverwijk op het spoor en doorzocht hun woningen en een bedrijfspand in Heiloo. Er is 44.000 euro banktegoed, twee auto's en luxe spullen in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op twee appartementen van de verdachten.

De drie aangehouden mannen zitten nog vast. De politie vermoedt dat ze ook via andere websites mensen hebben opgelicht. De 20-jarige Amsterdammer zit niet vast, maar is wel verdachte in de zaak.