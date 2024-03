Communistische jongerenbeweging op UvA voor het eerst bijeen: "Voor studenten die actie willen"

Onder het genot van een biertje luisteren de aanwezige studenten naar een presentatie, georganiseerd door twee leden van de CJB. Het onderwerp van de eerste avond is volgens oprichter Rafael Mallagoli een logische keuze: "Menstruatiearmoede is wanneer mensen niet genoeg geld hebben om menstruatie producten aan te schaffen. Dat is een serieus probleem dat aanwezig is op de UvA, dus we willen met mensen in gesprek gaan", zegt hij.

De jongerenbeweging is verbonden aan de Nieuwe Communistische Partij Nederland. Het is voor het eerst dat deze tak zich aan de UvA vestigt. Dat was volgens Mallagoli hoog nodig: "Studenten hebben te maken met een lastige economische situatie, vanwege hoge schulden. Ze komen moeilijk aan een huis, kunnen steeds minder goed hun eigen studie betalen. Er zijn studenten die in actie willen komen en wij willen als communistische organisatie een platform bieden."

De jongerenbeweging aan de UvA laat niet weten hoeveel leden ze al hebben. Dat hoort bij hun tactiek, stelt Mallagoli. Bovendien komen er niet alleen maar leden naar de bijeenkomsten. "Iedereen is welkom, zowel studenten als niet-studenten."