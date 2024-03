Stad nl Iconisch W&N-gebouw van de VU met radioactieve cyclotron gaat tegen de vlakte

Het Wis- en Natuurkunde gebouw van de VU, het oudste gebouw van de Zuidas, is aan het eind van zijn Latijn en wordt klaargemaakt voor de sloop. Volgens de VU is het is de bedoeling dat het beton wordt hergebruikt. Dat geldt ook voor de cyclotrons waarin radio-actieve deeltjes werden geproduceerd voor ziekenhuisbehandelingen.

Het grote massieve W&N- gebouw van de VU staat er al 60 jaar, maar voldoet inmiddels niet meer aan de eisen voor huisvesting van onderwijs. "Het is een gebouw dat er al heel lang staat, mensen hebben er jarenlang gewerkt en gestudeerd. Veel mensen zijn er aan gehecht. Maar het is niet meer van deze tijd. In termen van duurzaamheid, ook qua aanzicht, maar vooral functioneel", vertelt Diederik Leusink. Volgens Leusink wordt het beton van het gebouw hergebruikt. "We zijn heel erg gericht op circulariteit", vertelt hij.

Quote "Het stralingsniveau is dusdanig laag dat je hier op een normale manier werkzaamheden kan uitvoeren" Andy van Driel, stralingsdeskundige

De sloop betekent ook dat er wat moet gaan gebeuren met de cyclotrons. Dat zijn apparaten waarin radioactieve deeltjes worden gemaakt, die van belang zijn voor medische behandelingen in het ziekenhuis. De apparaten staan achter dikke bunkers staan opgeslagen in het gebouw. Twee apparaten zijn verkocht aan het buitenland, maar één is te oud en wordt gesloopt. De cyclotron, en het beton van de bunker worden ondanks het radioactieve materiaal, ook gesloopt en hergebruikt. "Het stralingsniveau is hoog als het apparaat aanstaat, maar deze is inmiddels al tien jaar uit. Het stralingsniveau is dusdanig laag dat je hier gewoon op een normale manier werkzaamheden kan uitvoeren", aldus stralingsexpert Andy van Driel. Volgens Van Driel is de straling die vrijkomt bij de ontmanteling van het cyclotron vergelijkbaar met een röntgenfoto bij de tandarts of een vliegreis naar Portugal.

Campus De sloop van het W&N- gebouw is onderdeel van de ontwikkeling van het Campusplein van de VU, waar straks niet alleen maar ruimte zal zijn voor onderwijs, maar ook voor sport en groen. De grond waar het gebouw stond wordt overgedragen aan de gemeente, die plannen heeft voor de ontwikkeling van onder andere sportvelden. "Dit hele massieve gebouw zal verdwijnen en op termijn zijn er sportvelden, maar ook een groen hart. Het groene Campusplein, met veel bomen. Ook zal het plein meer ontsloten zijn naar de buurt toe", zegt Leusink. De verwachting is dat de voorbereidende werkzaamheden halverwege dit jaar van start gaan