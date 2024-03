Documentaire over patatfilosoof uit Nieuw-West: "Abi Patat moet vereeuwigd worden"

Abi Patat, al 28 jaar een fenomeen in Nieuw-West, dreigt te verdwijnen. De verhuurder gaat het hele pand slopen, inclusief de snackbar, om plaats te maken voor nieuwe woningen. Voor de buurt is Abi meer dan patat en dat wordt nu vereeuwigd in een documentaire. Vaste klant en documentairemaker Janna Grosfeld wil hiermee de man achter de toonbank vastleggen.

Familiezaak Abi Patat aan de Jan Tooropstraat moet over ongeveer twee weken zijn zaak verlaten. Verhuurder Lieven de Key wil het gebouw slopen, waardoor Abi Patat eruit moet tot de verbouwing klaar is. Abi wil niet jaren wachten op een nieuwe locatie. Tegen de tijd dat er een nieuwe locatie is, kan hij namelijk bijna met pensioen. Perfect voor een docu En dus lijkt het einde nabij voor de populaire snackzaak. Voor buurtbewoner en documentairemaker Janna Grosfeld genoeg reden om een documentaire te maken over het wel en wee van Abi. ''Eigenlijk komt iedereen naar de snackbar. Waar je ook vandaan komt, hoe oud je ook bent: iedereen eet hier een patatje. Het is dan ook niet alleen een snackbar, het is een soort buurthuis.'' Grosfeld wil al deze verhalen een plek te geven in haar documentaire: ''Ik vind dat Abi vereeuwigd moet worden. Als buurtbewoner kom ik hier ook gewoon op een patatje te eten zonder camera. Als je bij Abi een patatje haalt, koop je eigenlijk een ticket voor een theater waar je uren naar kunt kijken.''

Quote "We hebben hier heel veel meegemaakt" Abi Patat

Voor Abi zijn uitdagingen overigens niet nieuw, hij maakte al veel mee in de afgelopen 28 jaar. Zo werd de snackbar in 2014 compleet verwoest door een molotovcocktail, maar in 2018 kreeg Abi wel de Amsterdamse speld. Deze gemeentelijke onderscheidingen is voor Amsterdammers die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving. ''Toen ik hier 28 jaar geleden begon was dit een no-go wijk en was ik de eerste allochtone ondernemer. We hebben heel veel meegemaakt, leuke dingen, maar méér minder leuke dingen. We hebben hier veel verhalen." De dochters van Abi gaan overigens in hoger beroep tegen verhuurder Lieven de Key, zij hopen daardoor een betere oplossing te vinden voor de patatzaak, zoals een tijdelijke container. De documentaire van Janna Grosfeld gaat in mei in première.