Liveblog: Europees seizoen Ajax klaar na grote nederlaag in Birmingham

Ajax is er vanavond in Birmingham bij lange na niet in geslaagd om de kwartfinale van de Conference League te halen. Aston Villa was met 4-0 veel te sterk. In Amsterdam werd het vorige week 0-0 en zo is halverwege maart al duidelijk dat Ajax het seizoen zonder prijzen gaat afsluiten. Meer slecht nieuws: met Ahmetcan Kaplan en Devyne Rensch vielen maar liefst drie verdedigers geblesseerd uit. Volg alle gebeurtenissen van vandaag in dit liveblog.