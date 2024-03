Aankomende week: De Balie Live Journalism over ouderenzorg

Amsterdammers worden steeds ouder en wonen steeds langer thuis. Daarom is er in de toekomst meer zorgpersoneel nodig voor de thuis- en ouderenzorg. Werk jij zelf in een verpleeghuis of in de thuiszorg als verzorgende, helpende of verpleegkundige? Of ben je op een andere manier betrokken bij de ouderenzorg? Praat dan mee op maandag 18 maart om 19.30 uur over een duurzame toekomst van ouderenzorg in De Balie.