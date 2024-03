Intensief overleg zou sleutel zijn om 4100 huurwoningen te kunnen bouwen

RPO

Ondanks de krapte op het stroomnet, de hoge kosten van bouwmaterialen en de stikstofproblematiek is Almere van plan om in vijf jaar tijd 4100 sociale huurwoningen neer te zetten. Dat hebben de gemeente, een huurdersorganisatie en de drie woningcorporaties in de stad met elkaar afgesproken. Dat klinkt als een lastige opdracht, maar intensief overleg tussen de partijen zou de oplossing moeten zijn.

"We willen in die vijf jaar dus 4100 sleutels overhandigen", zegt Kim Ronner. Zij is regiomanager voor de regio Almere namens woningcorporatie Ymere, en één van de mensen die de afspraak heeft ondertekend. "En dat is een flinke opgave, maar het is wel nodig." Dat zullen deels tijdelijke woningen zijn, "maar waar het kan bouwen we permanent."

'Aanvalsplan'

Om alle potentiele problemen snel voor te zijn, overleggen de woningcorporaties en de gemeente elke twee weken met elkaar. "Het kan zijn dat het te lang duurt voordat grond bouwrijp gemaakt wordt", legt Ronner uit. Dat kan zo een halfjaar vertraging opleveren. "Dat hoort de wethouder natuurlijk liever direct, zodat er meteen gehandeld kan worden."

Ook problemen met het aansluiten van woningen op elektriciteit, of het afhaken van projectontwikkelaars hopen de partijen op die manier op te kunnen lossen.

Het tweewekelijks overleg is onderdeel van een groter aanvalsplan van de gemeente, om zo snel mogelijk meer huizen te bouwen. Volgens Ronner is zo'n overleg uniek.

Eerder kondigde wethouder Lindenbergh aan dat hij op korte termijn 2500 woningen erbij wil in de stad. Daar komen deze 4100 dus nog eens bovenop.

Druppel op gloeiende plaat

De nood voor sociale huurwoningen in Almere is hoog, net als in andere steden. Er staan 55.000 mensen op de wachtlijst, en het duurt zo'n negen jaar voordat iemand de sleutels van een huurwoning krijgt.

De duizenden woningen die er nu bij komen, kun je zien als een druppel op een gloeiende plaat, geeft ook Ronner toe. "Maar ook voor de mensen die geen baat hebben bij deze woningen, blijven we op zoek naar kansen om meer woningen te bouwen."