Kale & Kokkie houden toch hoop in deze barre tijden: "Doorslikken die bittere pil"

Voetbal kan hard zijn, en donderdagavond was voetbal hard. Ajax ging kansloos onderuit tegen Aston Villa en verliet Engeland met 3 blessures en een rode kaart. Bij wie moeten Ajacieden nog te rade? Geen beter moment dan dit om de ervaren oud-teammanager David Endt uit te nodigen voor de podcast van Kale & Kokkie. Sleutelwoord in deze barre tijden is hoop. Jazeker: hoop op een wederopbouw en de hoop om de verbinding tussen de club en de fans te herstellen. "Het supportershart klopt nog steeds rood en wit."