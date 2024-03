Pruiken, familietradities en veel alcohol op het Boekenbal 2024

Dit jaar was AT5 weer traditiegetrouw op het Boekenbal, het openingsfeest van de Boekenweek. Het thema dit jaar is: 'Bij ons in de familie'. Alles werd uit de kast gehaald om er een onvergetelijke avond van te maken. Verslaggever Nadine van Ginkel sprak met literair Nederland over hun familietradities, outfits en plannen voor de avond.