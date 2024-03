Brand uitgebroken na explosie in woning Kikkenstein

Een explosie bij een appartement in flatgebouw Kikkenstein in Zuidoost heeft voor een flinke ravage gezorgd. Een bewoner die op dat moment thuis was, raakte niet gewond. De woning is door de brandweer onbewoonbaar verklaard.

Het explosief ging vanmiddag rond 12.00 uur plaats op het balkon van de beschadigde woning, op de eerste verdieping van de flat. Daarbij brak ook brand uit. De brandweer schaalde op naar 'middelbrand', wat betekent dat er meer dan één bluswagen moet worden ingezet om het vuur onder controle te krijgen. De brand is inmiddels geblust.

De woning is dusdanig beschadigd dat de bewoner er voorlopig niet kan wonen. Omliggende appartementen hebben vooralsnog geen schade opgelopen. Wel zijn een aantal appartementen op dit moment uit voorzorg ontruimd omdat erbij de explosie asbest is vrijgekomen.

Onderzoek

De politie is inmiddels een onderzoek gestart. In de zoektocht naar een verdachte vloog er enige tijd een helikopter boven Zuidoost.

Of het gaat om brandstichting is nog onduidelijk, maar als mensen iets hebben gezien wat met de brand te maken zou kunnen hebben, hoort de politie dat graag. "Kikkenstein is een doodlopende weg, dus als mensen daar iets opvallends hebben gezien, zoals een auto die niet vaak voorbijkomt: bel de politie op 0900-8844", zegt een woordvoerder. "Ook als mensen weten van een conflict, of op dit moment nog een verdachte situatie zien."

Kormelinkweg

Het is de tweede keer in 24 uur tijd dat de buurt wordt opgeschrikt door een explosie. Gistermiddag rond 15.30 uur gebeurde dat bij een woning aan de Kormelinkweg in Zuidoost. Die plek ligt op zo'n tweehonderd meter van de Kikkensteinflat.