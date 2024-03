Tigers delen in uitgelaten Jaap Edenhal eerste tik uit in strijd om landstitel

De Amsterdam Tigers kunnen voor het eerst in 19 jaar weer eens kampioen van Nederland worden. De Tigers staan in de finale tegenover de Nijmegen Devils en wonnen gisteravond de eerste wedstrijd (8-4) in de best-of-three-serie.

De populariteit van ijshockey is ongekend hoog, nog nooit waren er 1500 toeschouwers bij een thuiswedstrijd van de Amsterdam Tigers.

Calvin Pohlman maakte vier doelpunten. "Op dit soort momenten moet je er staan, dan komt er iets in je los. Dat je zo'n bijdrage hebt voor het team is mooi. Maar het is echt een teamprestatie en daar ben ik zo trots op."

Nu de eerste overwinning binnen is, kunnen de Tigers vanavond al kampioen worden. Dan spelen ze namelijk de tweede wedstrijd, die in Nijmegen afgewerkt wordt. Verliezen de Amsterdammers, dan wordt er volgend weekend een allesbeslissende derde wedstrijd in Amsterdam gespeeld.